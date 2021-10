Saarland mit Hamburg nasseste Region im Oktober

Offenbach Der Oktober war nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) insgesamt leicht zu warm, zu trocken und überdurchschnittlich sonnig. Das Saarland besetzte jedoch mit Hamburg den zweiten Platz der nassesten Regionen.

Das geht aus der vorläufigen Bilanz für den ablaufenden Monat hervor, die der DWD am Freitag veröffentlichte. Am feuchtesten war es in den Regionen an der Nordsee.