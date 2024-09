Landtag Saarland möchte mehr Quereinsteiger als Lehrer

Unter anderem wird an der Universität des Saarlandes in diesem Wintersemester ein Q-Master (Quereinsteiger-Master) eingeführt, mit dem sich auch Fachhochschul-Absolventen für das Lehramt beispielsweise in Physik und Informatik qualifizieren können. Das Gesetz sieht zudem mehr Flexibilität bei der Anerkennung von Abschlüssen aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland vor. Auch der Weg in den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers an Sonderschulen wird erleichtert.