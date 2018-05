Saarland nimmt neuen Ersatzbau für Forensik in Dienst

Als „absolutes Paradebeispiel für Zeit- und Kostendisziplin“ hat der saarländische Justizminister Peter Strobel (CDU) am Dienstag die neue Forensik in Merzig bezeichnet. Für 18,3 Millionen Euro sei der Ersatzneubau auf dem Gelände der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie (SKFP) pünktlich fertig geworden. Am Donnerstag wird die Einrichtung mit 130 Plätzen für psychisch kranke Straftäter offiziell in Dienst genommen. Sie soll die alten und marode gewordenen Gebäude ersetzen. Darüber hinaus werden hier derzeit rund 115 frühere Patienten ambulant betreut. dpa

„Das Projekt zeigt, dass das Saarland in der Lage ist, komplexe Bauvorhaben in einem engen Budgetrahmen mit Sorgfalt und zeitlichen Vorgaben zu realisieren“, betonte Strobel vor der Presse in Saarbrücken. Die SKFP verfüge über hervorragende Rahmenbedingungen für einen sicheren und qualitativen Maßregelvollzug. Ihren Auftrag, den Schutz der Allgemeinheit und die Behandlung der Patienten, könne sie in einer besonderen Architektur nun optimal erfüllen.

Strobels besonderer Dank galt der Stadt Merzig, ihrer Verwaltung und ihrer Bevölkerung: „Hier wird seit vielen Jahren eine schöne Koexistenz gelebt“, so der Minister. „Das ist absolut lobenswert und in anderen Teilen der Bundesrepublik so nicht der Fall wie bei uns.“ An diesem Standort werde ein offener Umgang gepflegt, um die schwierige, sensible Arbeit zu erfüllen. Strobel: „Dazu braucht es ein gesellschaftliches Klima von Akzeptanz und Sachlichkeit. Und das leistet Merzig mit seinen Bürgern seit Jahrzehnten.“

