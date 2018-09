später lesen Saarland: Nur jeder 13. Einwohner bildet sich weiter Teilen

Twittern

Teilen



Im Saarland bilden sich bundesweit die wenigsten Menschen weiter. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach nahm 2015 nur jeder 13. Bürger über 25 Jahren an einer Weiterbildung teil (7,8 Prozent). dpa