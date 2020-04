Saarland öffnet drei weitere Grenzübergänge zu Frankreich

Polizeibeamte kontrollieren am Grenzübergang Goldene Bremm stichprobenartig den aus Frankreich einfahrenden Grenzverkehr. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

<em style="strong">S</em>aarbrücken Im Saarland werden ab sofort drei weitere Grenzübergänge zu Frankreich geöffnet. Dies sei eine gute Nachricht für den Pendlerverkehr, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag.

Mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe er sich zudem darauf verständigt, mit den geplanten Lockerungen der Corona-Regeln in Frankreich ab dem 11. Mai ein Konzept zur Öffnung sämtlicher Grenzübergänge zu erarbeiten. Dann solle es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben.

Seit dem 16. März ist der Grenzverkehr erheblich eingeschränkt: Wegen der Corona-Pandemie wird der Einreiseverkehr im Saarland an mehreren überwachten Übergängen aus Frankreich und aus Luxemburg kontrolliert, viele andere kleine Übergänge sind mit Barrieren abgesperrt worden. Die Kontrollen und Schließungen an den Grenzen haben in der Region wiederholt für Kritik gesorgt.