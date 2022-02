Saarland passt Corona-Verordnung für Großveranstaltungen an

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung ändert die Corona-Regeln für Großveranstaltungen. Das Kabinett beschloss am Dienstag eine neue Corona-Verordnung, die am Freitag in Kraft tritt. „Wir haben die Regeln im Saarland für Großveranstaltungen an das angepasst, was bundesweit künftig Geltung haben soll“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) mit Blick auf einen Beschluss der Konferenz der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder (CdSK).

Im Innenbereich sei 5000 die Obergrenze, im Außenbereich gelte ein Maximum von 10 000 Personen - verbunden mit 50 Prozent Auslastungsgrenze.

Ansonsten gebe es laut Hans „kleinere Anpassungen“: So können wie schon im Kindergartenbereich künftig auch Kinder in Kitas ab dem ersten vollendeten Lebensjahr freigetestet werden. „Das hilft insbesondere den Familien, ein bisschen besser umzugehen mit der aktuellen Pandemiesituation, die ja getrieben ist von sehr hohen Inzidenzen und damit verbunden auch hohen Quarantäne- beziehungsweise Isolationsanordnungen“, so der Ministerpräsident.

Angesichts der immer noch sehr hohen Infektionszahlen sei laut Hans „grundsätzlich aber derzeit noch nicht der Zeitpunkt für große Lockerungen oder Erleichterungen“. Laut RKI lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Saarland am Dienstag bei 1473.

