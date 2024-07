Diskussion um Gesten Saarland plant kein Verbot der Schweigefuchs-Geste

Das Saarland plant an Kitas und Schulen kein Verbot der sogenannten Schweigefuchs-Geste, die zur Ruhe mahnt. „Aufklärung braucht es aber dennoch“, teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit. Pädagogisch seien derartige „Kommandos“ längst nicht mehr zeitgemäß im Rahmen einer inklusiven und demokratischen sprachlichen Bildung. „Darauf weisen wir auch in der Aus- und Weiterbildung und bei gegebenem Anlass hin.“