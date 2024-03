Fachkräftemangel Saarland plant MINT-Lernzentrum für Jugendliche

Saarbrücken (dpa/lrs) Das Saarland will bei der langfristigen Bekämpfung des Fachkräftemangels im IT-Bereich neue Wege gehen. Wie Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Dienstag bekannt gab, plant das Land ein kostenloses, außerschulisches Bildungsangebot für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren mit dem Namen „Tumo“. Eine solche Einrichtung, die ihren Ursprung in Armenien hat und nach dem Park „Tumanyan“ in der Hauptstadt Eriwan benannt ist, gibt es bislang nur in Berlin.