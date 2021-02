Saarland plant Verkehrswende im ÖPNV

Saarbrücken Das Tarifsystem im ÖPNV des Saarlandes galt bislang als zu kompliziert und zu teuer. Eine Tarifreform soll das jetzt ändern. Sie ist Teil eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes ÖPNV. Auch das Fahrplan- und Streckenangebot soll verbessert werden.

„Die Weichen für den ÖPNV der Zukunft sind gestellt“, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger am Dienstag. Dabei habe man auch eine Richtungsänderung vorgenommen: Bislang sei es immer nur um ein „Weniger“ gegangen, etwa bei der Stilllegung von Strecken oder dem Ausdünnen von Fahrplänen. Nun jedoch gehe es „um ein Mehr an Mobilität, bestenfalls gekoppelt an ein Weniger an Verkehr“.