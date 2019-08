Saarland profitiert von neuer Förderung für Leistungssport

Klaus Bouillon, Minister für Inneres, Bauen und Sport (CDU) im Saarland. Foto: Oliver Dietze/Archivbild.

Saarbrücken Das Saarland hat laut Sportminister Klaus Bouillon (CDU) viele Vorteile durch die Neuordnung der Finanzierungsbeiträge beim Leistungssport. So sei für den Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland ein maximaler Höchstbetrag einer Bundeszuwendung für den Bereich Betrieb und Betreuung in Höhe von 920 000 Euro in Aussicht gestellt worden.

Im vergangenen Jahr seien dafür knapp 600 000 Euro bewilligt worden.

Bei der Trainingsstättenförderung könne man für die Bundesstützpunkte in Saarbrücken gar mit 520 000 Euro für Betriebskosten rechnen. Im Vorjahr habe diese Bundeszuwendung laut Bouillon „läppische 22 446 Euro“ betragen. Im Gegenzug werde der Landessportverband für das Saarland (LSVS) knapp 80 000 Euro für die 50-Prozent-Finanzierung von zwei hauptamtlichen Bundesstützpunktleiterstellen übernehmen.