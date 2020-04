Saarland prüft weitere Lockerungsmaßnahmen: Infos am Samstag

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, informiert bei einer Pressekonferenz. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung will über weitere Lockerungsmaßnahmen bei den Einschränkungen wegen der Corona-Epidemie beraten. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach einer Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in Saarbrücken an.



Dazu zählten unter anderem die zuvor beschlossenen Erleichterungen für das Vorhalten von Intensivbetten in Krankenhäusern, die Durchführung von Gottesdiensten, die Wiedereröffnung von Museen und Zoos sowie von Kinderspielplätzen unter Auflagen. Der Ministerrat wolle nun die genaue Umsetzung für das Saarland prüfen und an diesem Samstag (2. Mai) Details bekanntgeben.