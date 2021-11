Saarland rechnet mit deutlich mehr Steuereinnahmen

Saarbrücken Trotz der Corona-Pandemie entwickelt sich die Konjunktur erfreulich. Das hat auch im Saarland Auswirkungen auf die Steuereinnahmen: Sie werden deutlich höher sein, als vor einem halben Jahr prognostiziert.

Die November-Steuerschätzung für das Saarland fällt wesentlich besser aus, als ursprünglich erwartet. Laut Finanzministerium in Saarbrücken ist im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 im laufenden Jahr mit 235 Millionen Euro und im kommenden Jahr mit 175 Millionen Euro mehr zu rechnen. „Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist deutlich erfreulicher, als im Laufe des Jahres und insbesondere bei der Maisteuerschätzung erkennbar war“, sagte Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Dienstag in Saarbrücken.