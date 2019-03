später lesen Saarland rechnet noch 2019 mit Geld aus Digitalpakt Teilen

Das Saarland will zügig mit der Umsetzung des Digitalpaktes beginnen, nachdem der Bundesrat Mitte März der erforderlichen Grundgesetzänderung zugestimmt hat. Das kündigte Bildungs-Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an. dpa