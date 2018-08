später lesen Saarland regelt Leitung von Uni-Klinikum neu FOTO: Bredel FOTO: Bredel Teilen

Die Führungsstruktur des Universitätsklinikums des Saarlands in Homburg wird neu geordnet. Der Landtag beschloss am Mittwoch in Saarbrücken ein entsprechendes Gesetz. In der Begründung dazu heißt es, die „Regelungen zur Leitungsebene“ müssten „an die Erfordernisse moderner Unternehmensführung angepasst“ werden. dpa