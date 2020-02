Saarland richtet Hotline zum Coronavirus ein

Saarbrücken Für Fragen rund um das neue Coronavirus hat das saarländische Gesundheitsministerium eine Hotline eingerichtet. Sie wird ab Freitag (28. Februar) und dann werktags zwischen neun und 15 Uhr erreichbar sein, wie das Ministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte.

„Wir haben Verständnis für das große Informationsbedürfnis der Menschen“, sagte Ministerin Monika Bachmann (CDU). Die Hotline gebe es auch, weil „die Flut an Meldungen sowie teilweise bewusste Falschinformationen in den sozialen Netzwerken zu Verunsicherungen führen“. Fragen zum Erreger Sars-CoV-2 können auch per Mail an die Adresse lagezentrum@soziales.saarland.de gestellt werden, Infos gibt es zudem auf der Internetseite des Ministeriums.