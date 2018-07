später lesen Saarland sagt nach schweren Regenfällen mehr Hilfe zu Teilen

Nach zwei Unwettern im Saarland hat das Bundesland weiteren Bürgern Hilfe zugesagt. In die Liste der Schadensgebiete würden zusätzliche Orts- und Stadtteile aufgenommen, die am 9. und 11. Juni von Starkregen betroffen gewesen seien, teilte das Finanzministerium am Freitag in Saarbrücken mit. dpa