Saarland schließt Schulen und Kitas

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, gestikuliert während eines Interviews in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Saarland wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt: Ab Montag werden Schulen und Kitas geschlossen, auch Museen und Spielhallen sollen nicht mehr geöffnet sein. Entsprechende Verfügungen prüft die Landesregierung nun auch für weitere Bereiche.



Die saarländische Landesregierung erwägt wegen des Coronavirus weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Eine Verfügung für die zeitweilige Schließung unter anderem von Kinos, Diskotheken und Rotlichtbetrieben werde geprüft, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag in Saarbrücken. Geprüft werde dies auch für Einrichtungen wie Saunen oder Indoorspielplätze. Zudem sollen Museen und Spielhallen geschlossen werden, das Staatstheater hat seinen Betrieb bereits eingestellt. Zuvor hatte das Saarland als erstes Bundesland ab Montag bereits die Schließung von Schulen und Kitas vom kommenden Montag an verkündet.

Weil die Nachbarregion Grand Est in Frankreich zum Risikogebiet erklärt worden sei, müsse man alle denkbaren Maßnahmen ergreifen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern beziehungsweise zu verlangsamen. „Es geht darum, das extreme, exponentielle Ansteigen der Fallzahlen zu durchbrechen, insbesondere um besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen zu schützen“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Sie sei sich darüber vollkommen bewusst, dass diese Entscheidung „tiefgreifend“ sei. Derzeit werde geprüft, in welcher Form und in welchem Umfang gegebenenfalls eine begrenzte Notbetreuung stattfinden könne.

Familien und insbesondere Alleinerziehende würden vor große Herausforderungen bei der Kinderbetreuung gestellt. Es habe jedoch Priorität, Kinder zuhause zu betreuen. Dabei appellierte Streichert-Clivot, eine Betreuung durch Großeltern in den Familien wohl abzuwägen, da es sich auch bei älteren Menschen um eine Corona-Risikogruppe handle.

Ab Montag werde kein Unterricht und grundsätzlich keine Betreuung in den Schulgebäuden stattfinden, hieß es weiter. Die Lehrkräfte blieben jedoch vollumfänglich zum Dienst verpflichtet. Gesunde und arbeitsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen am Montag wie gewohnt in die Schulen und Kitas kommen. Die Lehrkräfte werden gebeten, ihren Schülern digitale Lernangebote zu machen. Für alle Abschlussprüfungen an Schulen seien Nachholtermine in Vorbereitung.

Noch für Freitag habe die Bildungsministerin Hauptpersonalräte, Lehrerverbände, Schulträger, Gewerkschaften und Kammern sowie die Vertreter der Spitzenverbände der KiTa-Träger zu einem Gespräch ins Ministerium eingeladen, um wichtige erste Detailfragen zu erörtern und pragmatische Lösungen zu finden.

Laut Gesundheitsministerin gab es bereits Kontakte mit Vertretern von Krankenhäusern, Seniorenheimen, Kinder-, Jugend- und Behinderteneinrichtungen. Sie seien dazu aufgefordert worden, entsprechende Maßnahmenpakete zu erarbeiten zur kurzfristigen Schaffung von Notfall- und Beatmungskapazitäten. Auch sollen sie weitere Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Beatmungsgeräte ordern und zusätzliche Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten bereithalten.

Vereine werden laut Bachmann darum gebeten, ihre Angebote „kritisch zu überdenken“. Zudem appelliere man, planbare Kontakte einzuschränken - vor allem in Bereichen, wo ein hohes Infektionsrisiko bestehe. Zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter hätten die beiden Tafeln in Homburg und St. Ingbert ihren Betrieb eingestellt.

Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist offenbar hoch: Bei der Corona-Hotline, die beim Gesundheitsministerium unter der Rufnummer 0681 501-4422 eingerichtet wurde, hätten sich innerhalb kurzer Zeit mehr als 2500 Anrufer gemeldet. Die Zahl der Mitarbeiter dort sei nach Auskunft der Ministerin daher von 4 auf 43 aufgestockt worden. Sie arbeiteten jetzt in drei Schichten wochentags von 7 bis 24 Uhr und seien auch am Wochenende von 9 bis 15 Uhr erreichbar.