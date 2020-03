Saarland schließt Schwimmbäder, Discos, Clubs und Bordelle

Saarbrücken Es ist ein weiterer Einschnitt. Nach der Ankündigung, Schulen und Kitas dicht zu machen, folgen nun Schwimmbäder, Discos und Clubs. Alles müsse getan werde, um die Ausbreitung des Virus abzufedern.

Im Kampf gegen das Coronavirus schränkt die saarländische Landesregierung das öffentliche Leben weiter ein. Ab sofort müssten Schwimmbäder, Kinderindoorhallen, Discos, Bars, Clubs und Bordelle geschlossen werden, ordnete das Gesundheitsministerium am Samstag in Saarbrücken an. So solle in „diesen gefährdeten Bereichen, in denen im begrenzten Raum viele Menschen zusammentreffen und sich Körperkontakte nicht vermeiden lassen, eine schnelle Übertragung und Ausbreitung des Virus verhindert werden“. Die Regelung gelte vorerst bis zum 24. April.