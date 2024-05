Unwetter Saarland sieht sich wieder „im Normalbetrieb“

Nach dem verheerenden Hochwasser am Wochenende hat sich die Lage im Saarland wieder entspannt. „Wir haben keine Probleme mehr und sind sozusagen im ganzen Land wieder im Normalbetrieb“, sagte der Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch in Saarbrücken. Die Wasserstände an den Pegeln seien gefallen. „Die großflächige Lage ist beendet.“ Nun konzentriere man sich auf die Schadensregulierung.