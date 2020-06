Saarland spannt Schutzschirm für Jugendherbergen

Monika Bachmann (CDU), saarländische Sozialministerin. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Mit einem Schutzschirm in Höhe von 280 000 Euro unterstützt die saarländische Landesregierung Jugendherbergen und Naturfreundehäuser in der Corona-Krise. Die gemeinnützigen Einrichtungen seien von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr stark betroffen, teilte Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken mit.



„In dieser schwierigen Situation wollen wir die Träger nicht alleine lassen.“