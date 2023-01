Landesregierung : Saarland startet neue Fachoberschule für Polizei

Saarbrücken Der Bedarf an qualifizierten Polizeikräften ist bundesweit hoch. Das Saarland geht jetzt neue Wege bei der Nachwuchs-Gewinnung.

Im Saarland soll jungen Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss der Weg für eine Ausbildung bei der Polizei geebnet werden. Innenminister Reinhold Jost (SPD) und Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) stellten am Donnerstag in Saarbrücken den neuen Bildungsgang „Fachoberschule Wirtschaft - Fachrichtung Polizei“ vor, für den man sich ab dem 23. Januar bewerben kann. Ab dem nächsten Schuljahr geht es dann mit 50 Plätzen los: an den Standorten Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft in Saarbrücken und der Fachoberschule für Wirtschaft in Lebach.