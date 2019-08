Saarland stellt Weichen für mehr Polizisten und mehr Lehrer

Finanzminister Peter Strobel (CDU) aufgenommen in der Saarländischen Staatskanzlei. Foto: Oliver Dietze/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat die Weichen für zusätzliche Polizisten und Lehrer gestellt. Die Finanzierung zur Personalaufstockung stehe, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Die Lösungswege habe man gemeinsam mit dem Bildungs- und dem Innenministerium gefunden. Die fünfstündige Nachmittagsbetreuung an den Freiwilligen Ganztagsschulen bleibe sichergestellt, unter anderem dadurch, dass das Ministerium sechs Vollzeitstellen befristet besetzen darf. Zudem bekommen die Träger der Betreuung die Kosten durch den Landeshaushalt erstattet und können so qualifizierte Kräfte einsetzen. Grund für den Ausgleich: 46 Lehrerstellen mussten zuvor aus der Betreuung gestrichen wurden, um die Unterrichtsversorgung in allgemeinbildenden Schulen zu gewährleisten.