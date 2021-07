Saarland: Strom auf dem Land teurer als in der Stadt

Windräder werden am Morgen durch die aufgehende Sonne angestrahlt. Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

München/Saarbrücken Strom ist für Privathaushalte in ländlichen Gebieten im Saarland deutlich teurer als in der Stadt. Nach Berechnungen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Check24 müssen die Bewohner ländlicher Regionen im bundesdeutschen Durchschnitt zwei Prozent mehr für ihren Strom bezahlen.

Auf einen höheren Wert kommt unter den Bundesländern nur Mecklenburg-Vorpommern, wo Haushalte auf dem Land durchschnittlich 121 Euro mehr zahlen als in der Stadt. „Der Strompreis ist auf dem Land häufig höher als in der Stadt, weil die Netznutzungsentgelte aufgrund der geringeren Einwohnerdichte auf weniger Personen verteilt werden“, sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. Untersuchungen des Vergleichsportals hatten schon in den vergangenen Jahren höhere Strompreise auf dem Land ergeben.