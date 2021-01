Saarland übergibt Vorsitz der Großregion an Grand Est

Saarbrücken Nach zwei Jahren übergibt das Saarland heute turnusgemäß den Vorsitz in der Großregion an die ostfranzösische Region Grand Est. Dazu schalten sich die Regierungschefs der Partnerregionen digital zu einem Video-Gipfel zusammen: Er stehe unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker - großregionale Zusammenarbeit in der Krise weiter intensivieren“, wie das Ministerium für Finanzen und Europa in Saarbrücken mitteilte.

Bei einer digitalen Pressekonferenz wollen die Saarländer eine Bilanz ihrer zweijährigen Präsidentschaft ziehen und eine gemeinsame Erklärung vorstellen. Zudem werde die Region Grand Est ihre Pläne für 2021 und 2022 vorstellen, teilte das Ministerium mit.