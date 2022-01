Saarland übernimmt Beschlüsse zu Quarantäne und Isolation

Saarbrücken Das Saarland übernimmt die von der Bund-Länder-Runde beschlossenen Änderungen bei Quarantäne und Isolation in der Corona-Pandemie. Ansonsten ändere sich im Land nichts, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag in Saarbrücken.

Die Runde der Länderregierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einigte sich angesichts steigender Zahlen der Omikron-Variante des Coronavirus darauf, die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter zu verkürzen und zu vereinfachen.

Demnach werden Kontaktpersonen von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen sind oder frisch genesen. Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden, wenn sie sich nicht vorher „freitesten“ lassen. Das geht nach sieben Tagen. Hans sagte, die Omikron-Variante sei infektiöser, gleichzeitig könnten Betroffene weniger lang ansteckend sein. Da in den kommenden Wochen mit vielen Infizierten auch in der sogenannten kritischen Infrastruktur gerechnet werden müsse, müssten sich etwa Quarantäne-Regeln am Rande dessen bewegen, was noch wissenschaftlich vertretbar sei. Das sei bei den beschlossenen Regeln der Fall.

Die Bund-Länder-Runde hatte außerdem entschieden, Zugangsregeln für Restaurants, Cafés und Kneipen zu verschärfen. Demnach soll künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gelten. Geimpfte und Genesene müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen. Im Saarland gilt diese Auflage ohnehin schon, einige Länder kündigten indes bereits an, bei 2G plus in Restaurants, Cafés und Kneipen nicht mitmachen oder dies nochmal prüfen zu wollen.

Hans sagte, das Saarland sei mit dem im Frühjahr vergangenen Jahres eingeführten Saarland-Modell Vorreiter gewesen. Insofern ändere sich nun auch nichts für den Besuch von Kneipen, Restaurants oder Cafés, 2G plus gelte seit geraumer Zeit. Gleichzeitig sagte er: „Absolute Sicherheit gibt es nicht.“ Es gebe auch unzuverlässige Tests oder Corona-Fälle, die durch das Raster rutschten. Der Ministerpräsident lobte die hohe Impfbereitschaft im Saarland. Bundesweit müsse die Impfquote erhöht werden. Das gehe nur mit einer Impfpflicht als „ultima ratio“. „Die Vorbereitungen dafür müssen auf den Weg gebracht werden.“

