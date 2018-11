später lesen Saarland und Grand Est festigen Zusammenarbeit Teilen

Twittern

Teilen



Das Saarland und die Region Grand Est wollen als deutsch-französische Modellregion künftig verstärkt grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Das kündigte Finanz- und Europaminister Peter Strobel (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken an. dpa