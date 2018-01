später lesen Saarland und Südwesten testen digitale Rezeptsammelstellen Teilen

Twittern

Teilen



Eine sogenannte digitale Rezeptsammelstelle soll Patienten in eher abgelegenen Regionen künftig helfen, schneller an Medikamente zu kommen. Zwei solcher Automaten werden seit Donnerstag in Neidlingen in Baden-Württemberg und Heusweiler-Kutzhof im Saarland in einem Pilotversuch getestet. Patienten können ihre Rezepte, die sie vom Arzt bekommen haben, dort einscannen, wie die Apothekerkammer des Saarlandes und der Apothekerverband Baden-Württemberg mitteilten. Die Informationen werden an eine Apotheke übermittelt, die die Arzneimittel dann nach Hause liefert. dpa