Saarland verdoppelt Förderung für Ökolandwirtschaft

Das Saarland will deutlich mehr Geld in die Förderung des Ökolandbaus stecken. In der neuen europäischen Förderperiode (ELER) 2021 bis 2027 sollten insgesamt rund 22,8 Millionen Euro in den Öko-Landbau investiert werden - mehr als doppelt so viel wie in der Vorgängerperiode, kündigte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag vor der Landespressekonferenz an. dpa