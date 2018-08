später lesen Saarland: Viele Brücken sanierungsbedürftig, aber sicher Teilen

Im Saarland sind viele der 1078 Brücken nach Angaben der schwarz-roten Landesregierung sanierungsbedürftig - aber sicher. „Wir haben in Deutschland und natürlich im Saarland höchste Sicherheitsstandards“, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Donnerstag auf Anfrage in Saarbrücken. dpa