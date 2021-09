Saarland: „Vollglas“ bei Ausbau von schnellem Internet

Saarbrücken Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig schnelles Internet auch zuhause ist. Umso mehr freut sich die Landesregierung über die Pläne der Telekom, das Glasfasernetz auszubauen.

Die Telekom will im Saarland bis Ende 2028 insgesamt 120.000 Haushalte und Unternehmen mit direkten Glasfaseranschlüssen für schnelleres Internet versorgen. „Damit setzen wir hier ein Zeichen für die Digitalisierung“, sagte Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan am Donnerstag in Saarbrücken. 90.000 Anschlüsse sollen zunächst in der Landeshauptstadt entstehen, die anderen in Homburg und Neunkirchen.