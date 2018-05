später lesen Saarland weitet Videoüberwachung an Bahnhöfen aus FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Im Saarland wird die Videoüberwachung an Bahnhöfen ausgebaut. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) nahm am Mittwoch eine neue Anlage mit Datenaufzeichnung in Dillingen in Betrieb, drei weitere befinden sich an den Stationen St. Wendel, Saarbrücken-Burbach und Friedrichstal. Sie gehören zu einem von Bund und Bahn gemeinsam aufgelegten Programm. dpa