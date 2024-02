Sozialminister Saarland will Barrierefreiheit vorantreiben

Im Doppelhaushalt stünden in diesem und nächstem Jahr jeweils rund 500.000 Euro dafür bereit. Ziel sei es, vor allem Gemeinden und Landkreise umfassend zu beraten, um Barrierefreiheit herzustellen - und zwar nicht nur im Bereich der öffentlichen Gebäude, sondern auch bei der IT, etwa bei der Digitalisierung von Angeboten und Leistungen der Verwaltung. Aber auch private Arbeitgeber sollen das neue Beratungsangebot in Anspruch nehmen können. Zudem soll eine Schiedsstelle eingebunden werden, bei der sich Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen beschweren können.