Saarland will die Feiertage besser schützen

Saarbrücken An Sonn- und Feiertagen soll künftig im Saarland mehr Ruhe herrschen. Verkaufsoffene Feiertage soll es überhaupt nicht mehr geben. Bei maximal vier verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr soll es aber bleiben.

Dies beschloss der Landtag am Mittwoch in Saarbrücken mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD. Noch in diesem Jahr soll ein Gesetzentwurf eingebracht werden, mit dem das Ladenöffnungsgesetz geändert wird.