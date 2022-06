Auto : Saarland will Ford in die Pflicht nehmen

Saarland will Ford in die Pflicht nehmen

Saarbrücken Der Ärger über Ford ist groß im Saarland. Nach dem Nein zum Autostandort Saarlouis erwartet das Saarland konkrete Vorschläge des Unternehmens für die von Jobverlust bedrohten Beschäftigten.

Führende Politiker des Saarlandes wollen den US-Autohersteller Ford nach dessen Nein zum Produktionsstandort Saarlouis stärker in die Pflicht zu nehmen. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD sagte bei einer Sondersitzung des Landtages am Donnerstag in Saarbrücken, sie erwarte, dass Ford auch „eigene Ideen und Vorschläge“ für Arbeitsplätze in Saarlouis über 2025 hinaus entwickle. „Die Ideen, die ich dazu kenne, die sind viel zu dürftig, viel zu vage, viel zu unkonkret und betreffen viel zu wenige Beschäftigte“, sagte sie.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon kritisierte Rowley, dem er auch „Dekadenz“ vorwarf, als zu vage und verwies auf das Betriebsverfassungsgesetz: „Wenn Saarlouis für Ford kein Milliardengrab werden soll, dann ist es jetzt für Ford an der Zeit, mit ernsthaften Angeboten an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“ Der Wirtschaftsausschuss des Landtages werde in den kommenden Wochen und Monaten bei Sondersitzungen vom Ford-Management Antworten einfordern: „Wir wollen Aufklärung darüber haben, was in den letzten Jahren vorbereitet wurde und wie jetzt die Perspektive aussieht.“