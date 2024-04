Wissenschaft Saarland will Hochschulzugang erleichtern

Die saarländische Landesregierung will das Hochschulgesetz (SHSG) modernisieren. Nachdem das Kabinett am Dienstag eine Novellierung verabschiedet hatte, soll das Gesetz am nächsten Mittwoch (9.00 Uhr) in erster Lesung im Landtag debattiert werden. Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD) will damit für einen „Modernisierungsschub“ an den Hochschulen sorgen.