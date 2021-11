Saarland will Impfzentren nicht wieder in Betrieb nehmen

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung plant keine Wiedereröffnung der Impfzentren für Corona-Auffrischungsimpfungen. Dies werde derzeit nicht für notwendig gehalten, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag auf Anfrage mit.

Ursprünglich waren im Saarland vier Impfzentren in Betrieb, eines davon von der Bundeswehr in Lebach. Die Impfzentren in Saarlouis und Neunkirchen wurden in den Standby versetzt, so dass sie innerhalb kurzer Zeit wieder aufgemacht werden können.