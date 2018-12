später lesen Saarland will neue Industrieflächen entwickeln Teilen

Twittern

Teilen



Das Saarland will in den nächsten Jahren insgesamt 65 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Industrie- und Gewerbegebiete stecken. Das kündigte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag an. dpa