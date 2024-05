Energie Saarland will PV-Ausbau mit Solarpaket beschleunigen

Die Maßnahme erfolge in großem Einvernehmen. Schon jetzt würden viele Dachflächen so konzipiert, dass sie sofort oder später entsprechende Photovoltaikanlagen aufnehmen könnten. „Jedem ist in den vergangenen Jahren vor Augen geführt worden, dass man Dachflächen besser nutzen kann“, sagte Jost. „Diese Möglichkeit wollen wir jetzt für das Eine oder Andere verpflichtend machen.“ Mit Blick auf öffentliche Liegenschaften wolle man dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Zudem sollen Solaranlagen auf, an oder im Umfeld von Kulturdenkmälern künftig von den saarländischen Denkmalbehörden „in der Regel zu genehmigen sein“, damit der Denkmalschutz nicht zu einer „Verhinderungsargumentation“ führe.