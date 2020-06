Saarland will Radverkehr fördern

Die saarländischeVerkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) legt einen Mundschutz an. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) will den Radverkehr stärken und dafür die Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden intensivieren. Vor allem das Bewusstsein und die Infrastruktur für das Alltagsradfahren müssten verbessert werden.

„Ich würde gerne dafür sorgen, dass wir zwar auf der einen Seite Automobilland bleiben, wenn es darum geht, Autos zu bauen, dass wir aber auf der anderen Seite Fahrradland noch viel mehr werden, als wir es sind, wenn es darum geht, sich in diesem Land fortzubewegen“, sagte sie am Dienstag in Saarbrücken.