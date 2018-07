später lesen Saarland will Situation der Kinder von Häftlingen verbessern Teilen

Das saarländische Justizministerium will die Situation von Kindern verbessern, die von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen sind. Geplant sind kindgerechte Besuchsräume in den Gefängnissen sowie Informationsmaterialien für Kinder, den jeweils nicht inhaftierte Elternteil und für Erzieherinnen oder Lehrer, wie Staatssekretär Roland Theis (CDU) am Montag in Saarbrücken mitteilte. dpa