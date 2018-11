später lesen Saarland will „unnötigen Lärm“ röhrender Autos verbieten FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) will übermäßig laute Auspuffanlagen an Autos in Deutschland verbieten lassen. Auf der kommenden Umweltministerkonferenz vom 7. bis zum 9. November in Bremen will er diese Forderung in einem Beschlussvorschlag zur Verbesserung des Schutzes vor Motorenlärm vorlegen. dpa