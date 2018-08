später lesen Saarland will Zerstörung von Streuobstwiesen stoppen FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Die Streuobstflächen im Saarland sind in den vergangenen 50 Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die Landesregierung will die noch bestehenden Bestände mit gezielter Förderung erhalten. Aktuell gibt es nach Angaben des Umweltministeriums in Saarbrücken noch etwa 460 000 Bäume auf einer Fläche von 7000 Hektar. dpa