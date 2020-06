Saarland: Zahl der Corona-Infektionen bleibt vorerst gleich

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen binnen 24 Stunden gleich geblieben. Das Bundesland registrierte 2757 bestätigte Fälle (Stand 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte.

„Aufgrund von zwei Korrekturen des Regionalverbands Saarbrücken sind die Zahlen an jemals bestätigten Fällen und Todesfällen je um eins geringer als am Vortag“, ergänzte das Ministerium. Am Mittwoch sei irrtümlich von 2758 Corona-Fällen und 171 Toten die Rede gewesen.