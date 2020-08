Saarland: Zunächst keine Lockerung bei Veranstaltungen

Saarbrücken Wegen der jüngsten Entwicklung in der Corona-Pandemie setzt das Saarland die geplante Lockerung für Teilnehmergrenzen bei Veranstaltungen aus. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Saarbrücken mit.

