Saarlandmuseum hat Frühwerk von Willi Baumeister erworben

Willi Baumeister (1889 bis 1955) gilt international als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Moderne. Nun hat die Moderne Galerie des Saarlandmuseums ein frühes Werk des Künstlers erworben, wie Museumsdirektor Roland Mönig am Montag in Saarbrücken sagte. dpa

Es handelt sich um das 1923 geschaffene Gemälde „Skizze zu Figurenbild (Der Maler)“, das eng mit dem Gedankengut des Weimarer Bauhauses verflochten sei. Diesen Neuzugang im Bauhaus-Jahr 2019 zeigen zu können, sei „ein besonderer Glücksfall“, sagte Mönig.

Nach Angaben der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz handelt es sich um den bedeutendsten Zugewinn des Hauses im Bereich Klassische Moderne seit dem Erwerb des Bildes „Der Zecher“ (1921) von Christian Rohlfs in 2009. Der Ankauf sei durch Unterstützung unter anderem der Kulturstiftung der Länder und der Staatskanzlei des Saarlandes möglich gewesen - und seit Anfang des Jahres perfekt. Das Werk ist im Museum in einem Raum zu sehen, in dem es um „Bauhaus und Verwandtes“ geht. Über die bezahlte Summe gab es keine Angaben.

Die Moderne Galerie gehört zu einer der Top-Adressen für Kunstinteressierte. Die Sammlung umfasst wichtige Werke des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart: das „Blaue Pferdchen“ von Franz Marc (1912) oder den „Sonnenaufgang“ von Max Pechstein (1933). Zudem gehören Werke von Max Liebermann, Max Slevogt und Emil Nolde zum Repertoire. Insgesamt umfasst die Sammlung 890 Gemälde, 487 Skulpturen und zig Tausende Grafiken und Fotografien.

Moderne Galerie des Saarlandmuseums