Saarlands Kommunen am meisten verschuldet

Die saarländischen Kommunen sind die am meisten verschuldeten in Deutschland. Auf jeden Einwohner entfielen Ende 2017 rechnerisch 6844 Euro kommunale Schulden, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. dpa