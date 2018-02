später lesen Saarlands Landtagspräsident will zurücktreten FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Der saarländische Landtagspräsident Klaus Meiser (CDU) will inmitten der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland von seinem Amt zurücktreten. Gegen ihn besteht der Verdacht der Untreue. Meiser wolle an diesem Montag sein Amt niederlegen, teilte der Landtag am Sonntagabend mit. Das habe er in einem Rücktrittsschreiben an die erste Vizepräsidentin Isolde Ries (SPD) mitgeteilt. Zuerst berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ darüber. dpa