später lesen Saarstahl-Konzern mit Rekordumsatz 2018 bei Draht und Stab Teilen

Twittern

Teilen



Der Saarstahl-Konzern hat 2018 bei Draht und Stab einen Rekordumsatz gemacht. Mit einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wurden in den Konzern-Kernsegmenten 2,528 Milliarden Euro umgesetzt, wie die Saarstahl am Dienstag in Völklingen mitteilte. dpa