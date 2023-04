Tourismus Ein Wahrzeichen für das Saarland? Das ist das „Saarvenir“

Die Idee sei nicht zufällig entstanden, räumt Saar-Tourismus-Chefin Grauvogel bei der Vorstellung ein. Ein Tourist habe in der Tourismuszentrale nach einem für das Saarland typischen Souvenir als Erinnerung gefragt. Dabei habe man jedoch feststellen müssen, dass man so etwas noch gar nicht hat. Daraufhin sei man mehrere Monate lang in die Umsetzung des Projektes gegangen. Auf der Internetseite www.saarvenir.de kann jeder Interessent das Souvenir bestellen. Dort findet sich zugleich ein Souvenirladen, in dem es in mehreren Varianten erhältlich ist. Etwa als fünf Zentimeter großes magnetisches Relief, das man daheim am Kühlschrank befestigen kann, als Frühstücksbrett oder auch als Tasse. Es gibt das Souvenir aber auch aufgedruckt auf Taschen.