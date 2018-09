Sabine Nikolaus übernimmt Leitung von Boehringer Deutschland

Sabine Nikolaus wird Anfang 2019 neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH. Der derzeitige Deutschlandchef des Pharmaunternehmens, Stefan Rinn, gehe Ende 2018 zu seinem 60. Geburtstag in den Ruhestand, teilte das Unternehmen am Freitag mit. dpa

Nikolaus hatte 1995 als Produktmanagerin bei Boehringer Ingelheim in Deutschland begonnen. Sie arbeitete im Bereich der Humanpharmazie und übernahm später die Leitung der deutschen Marketingabteilung. Es folgten Stationen als Landesleiterin in Portugal und Regionalleiterin in Wien. Derzeit leitet die 56-Jährige die Niederlassung in Großbritannien und Irland.

In der Konzernleitung von Boehringer Ingelheim werde es keine Veränderungen geben, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Das Familienunternehmen werde weiterhin von Hubertus vom Baumbach, einem Urenkel des Firmengründers Albert Boehringer, geleitet.